SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı: Hedef alarak ateş etmesi gerektiğini söyledim!

SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silah 7 şarjörle öğrenim gördüğü okulda katliam yaptı. Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan emniyet mensubu baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Katil İsa Aras Mersinli'nin 2 aydır psikoloğa gittiğini belirten baba Mersinli ifadesinde çarpıcı detaylar paylaştı: Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek oğluma atış yaptırdım. Hedef alarak ateş etmesi gerektiğini söyledim!