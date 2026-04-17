Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!
SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okulunda katliam yaptı. Feci olayda 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Saldırıdan camdan atlayarak yaralı kurtulan 5.sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam dehşet dolu dakikaları anlattı: Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' dedi. İngilizce konuşuyordu...
Giriş Tarihi: 17.04.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 13:00