Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okulunda katliam yaptı. Feci olayda 9 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Saldırıdan camdan atlayarak yaralı kurtulan 5.sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam dehşet dolu dakikaları anlattı: Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' dedi. İngilizce konuşuyordu...

AA
Giriş Tarihi: 17.04.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 13:00
SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

KORKU DOLU O ANLARI ANLATTI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay günü yaşadıklarını anlattı.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

ARKADAŞI SİPER OLMUŞ

Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

"CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUM"

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

"SINIFIMIZA GİRDİ VE 'KAÇIŞINIZ YOK' DEDİ"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

ÖLEN SINIF ARKADAŞLARINI ANLATTI

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten Çam, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

"Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var.

SON DAKİKA… İsa Aras Mersinli’nin okul katliamında yaralanmıştı! Fatma İkra Çam dehşet dakikalarını anlattı: Kaçışınız yok dedi!

"MATEMATİK DERSİNİ AYLA HOCA SAYESİNDE SEVMEYE BAŞLADIM"

"Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."