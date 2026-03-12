SON DAKİKA… İsrail ve ABD’ye 2 tonluk şok! Trump’ın ‘Görüşelim’ talebine Tahran’dan ret: Tel Aviv’de halk sığınaktan çıkamıyor!

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD VE İSRAİL GEMİLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ordu açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın, "ABD ve ortaklarının geçişlerine kapatıldığı"nı yineleyerek "Siyonist rejime ait, Liberya bayrağı taşıyan Express Rome gemisi, bu sabah donanmanın uyarılarını dikkate almadan ve Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı bir şekilde geçmekte ısrar etmesi üzerine, İran füzeleriyle vuruldu. Konteyner gemisi Mayuree Naree de birkaç saat önce İranlı savaşçılar tarafından vurulmuştu" denildi.