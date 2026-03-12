Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İsrail ve ABD’ye 2 tonluk şok! Trump’ın ‘Görüşelim’ talebine Tahran’dan ret: Tel Aviv’de halk sığınaktan çıkamıyor!

SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başladığı saldırılar sonrası İran'dan misilleme çok sert geldi! Tahran yönetimi 2 tonluk ağır balistik füze Hürremşehr ile ABD ve İsrail'in en kritik üslerine ağır darbe indirdi. Tel Aviv'deki askeri hedefler ile Körfez'deki ABD üslerine büyük zarar verildi. Savaşın faturası her geçen gün artarken Trump'ın 'Görüşelim' çağrısını İran yönetimi reddetti! Gün boyu siren seslerinin yankılandığı Tel Aviv'de ise kimse sokağa çıkamadı, Netanyahu yönetimine tepki sesleri yükseldi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 06:51
Siyonistlerin İran'a karşı ABD'yi arkasına alarak başlattığı savaşın 12. gününde İran Devrim Muhafızları İsrail'e yönelik "Sadık Vaad 4 Operasyonu"nun 37. dalga füze saldırısını düzenledi. 3 saat kesintisiz ve çok katmanlı füze saldırıları bugüne kadarkilerin en serti ve etkilisi olarak kayıtlara girdi.

Bu dalgada özellikle "en ağır tip" balistik füzelerin kullanıldığı bildirildi. 2 tonluk Hürremşehr ağır balistik ve 1 tonluk Kadr balistik ve Hayber Şekan orta menzilli füzeleri hedeflenen noktalarda yıkıma neden oldu.

Devrim Muhafızları Kolordu Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre füze saldırılarında Erbil'deki Amerikan askeri yapıları, Bahreyn'deki ABD Donanması'nın Beşinci Filosu ve Tel Aviv'in kalbindeki Beer Yaakov'daki askeri merkezler, Tel Aviv'in güneyindeki bir uydu iletişim merkezi ve Hayfa Limanı hedef alındı. İran Devrim Muhafızları, "ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı imha edildi" açıklamasını yaptı. İsrail özellikle Tel Aviv'deki yıkım görüntülerini sansürlemeye devam ediyor.

'GÖRÜŞELİM' DİYEN TRUMP'A TAHRAN'DAN CEVAP: ŞARTLARIMIZI KABUL ET

İran'la savaşta birkaç günde rejim değiştirme hayalleri gerçekleşmeyince İsrail'in sürüklediği ateşin içinden çıkmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump ağız değiştirerek "İran'la görüşebiliriz" demişti. İran'dan cevap gecikmedi: Nükleer egemenliğimizi kabul et, saldırmazlık garantisi ver, yaptıkların için tazminat öde.

İRAN BU KEZ CENAZE TÖRENİNDE BİRLEŞTİ

İran'da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi. Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de İnkılap Meydanı'na getirildi.

Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti. İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.

MÜCTEBA HAMANEY SAĞ VE GÜVENDE

AL Jazeera'nin haberine göre, Tahran yönetimi, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in saldırıya uğradığını bildirdi. İran'dan Mücteba Hamaney'in öldürülmüş olabileceği iddialarına yanıt geldi: "Sağ ve güvende."

SİYONİSTLER 750 BİN LÜBNANLIYI GÖÇE SÜRÜKLEDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına devam ediyor. Lübnan'da 500'e yakın kişi yaşamını yitirirken, 750 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Beyrut'ta bir stadyumda binlerce evsiz aile için barınaklar oluşturuldu.

İran "İsrail'in Beyrut'taki otel saldırısında dört diplomatımız öldürüldü" açıklamasını yaptı. Avrupa, Fransa başta olmak üzere birçok ülke Lübnan'a saldırıları durdurma konusunda söylemden öteye geçemiyor.

İSRAİL HALKI SIĞINAKTAN ÇIKAMIYOR

İran'ın füzleri bölgedeki ABD üslerine yoğun zarar verirken İsrail halkı da yıkımı görmeye başladı. İsrailliler, İran ve Lübnan'dan gelen saldırılar nedeniyle sığınaklarda uykusuz geceler geçiriyor. İsrail yıkıma ve ölüme dair bilgilerin yayılmasını istemiyor. Ancak yaralananların sayısı 2 bine dayanırken ölenlerin sayısının da en az 13 olduğu biliniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD VE İSRAİL GEMİLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ordu açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın, "ABD ve ortaklarının geçişlerine kapatıldığı"nı yineleyerek "Siyonist rejime ait, Liberya bayrağı taşıyan Express Rome gemisi, bu sabah donanmanın uyarılarını dikkate almadan ve Hürmüz Boğazı'ndan yasadışı bir şekilde geçmekte ısrar etmesi üzerine, İran füzeleriyle vuruldu. Konteyner gemisi Mayuree Naree de birkaç saat önce İranlı savaşçılar tarafından vurulmuştu" denildi.