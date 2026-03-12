SON DAKİKA… İsrail ve ABD’ye 2 tonluk şok! Trump’ın ‘Görüşelim’ talebine Tahran’dan ret: Tel Aviv’de halk sığınaktan çıkamıyor!

SON DAKİKA… ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başladığı saldırılar sonrası İran'dan misilleme çok sert geldi! Tahran yönetimi 2 tonluk ağır balistik füze Hürremşehr ile ABD ve İsrail'in en kritik üslerine ağır darbe indirdi. Tel Aviv'deki askeri hedefler ile Körfez'deki ABD üslerine büyük zarar verildi. Savaşın faturası her geçen gün artarken Trump'ın 'Görüşelim' çağrısını İran yönetimi reddetti! Gün boyu siren seslerinin yankılandığı Tel Aviv'de ise kimse sokağa çıkamadı, Netanyahu yönetimine tepki sesleri yükseldi.