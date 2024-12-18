SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

Yanımda bir arkadaşım vardı, 'Bunlar nasıl polis, kapıyı nasıl kapattılar' dedi. Bırak gitsinler dedim, gittiler. 5 dakika sonra beni aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız' dediler. Arkadaşım görmüş arabada 3 kişilermiş, beyaz bir arabaymış.