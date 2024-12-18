Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan 38 yaşındaki Sinan Ünal, iddiaya göre işyerine giden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Oğluna ulaşamayan baba Recep Ünal fidyecilerin 12 milyon lira istediğini söyleyerek soluğu karakolda aldı. Polis fidyecilerin peşinde!

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:57
SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, plakası alınamayan bir otomobil ile hurdacılık yapan Recep Ünal'a ait iş yerine gitti.

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, hırsızların peşinde olduklarını ve güvenlik kameralarına bakacaklarını belirterek iş yerinde Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile bir süre sohbet etti.

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

Şüpheliler daha sonra Sinan Ünal'ı araca alarak götürdü. Oğlunun götürülmesi karşısında çaresiz kalan baba Recep Ünal, dakikalar sonra gelen telefonla şoke oldu. Ünal'ı arayan kişiler, oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal bunun üzerine emniyete giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

'OĞLUNU GÖTÜRÜYORUZ 12 MİLYON HAZIRLA'

Endişeli bir şekilde iş yerinde bekleyen baba Recep Ünal, "Geldiler, 'Biz polis memuruyuz, hırsız kovaladık kameralardan bakabilir miyiz' dediler. Biz de kameraların çalışmadığını söyledik. Bunlar bir kaç dakika oyalandılar. Biz içeri girince oğlum yanlarında duruyordu, oğlumu almışlar arabaya atmışlar.

SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!

Yanımda bir arkadaşım vardı, 'Bunlar nasıl polis, kapıyı nasıl kapattılar' dedi. Bırak gitsinler dedim, gittiler. 5 dakika sonra beni aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız' dediler. Arkadaşım görmüş arabada 3 kişilermiş, beyaz bir arabaymış.

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