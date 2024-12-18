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SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!
SON DAKİKA... İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal kaçırıldı: Polis 12 milyon lira isteyen fidyecilerin peşinde!
SON DAKİKA... İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan 38 yaşındaki Sinan Ünal, iddiaya göre işyerine giden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Oğluna ulaşamayan baba Recep Ünal fidyecilerin 12 milyon lira istediğini söyleyerek soluğu karakolda aldı. Polis fidyecilerin peşinde!
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:57