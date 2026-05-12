SON DAKİKA… İstanbul Başakşehir’de korku dolu gece! 8 saat boyunca devam etti: Yer sallandı deprem sandık!

SON DAKİKA… İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar yaşandı… Bir parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın önce başka dükkana ve otoparka sıçradı! İtfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi ile alevler 8 saatin sonunda kontrol altına alındı. Görgü tanıkları o dakikaları anlattı: Yer sallandı deprem sandık!

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 09:12
Yangın saat 22.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Eskoop Sanayi Sitesi'nde parfüm imalatı yapan 2 katlı iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatında başlayan yangın hızla büyüdü ve yanındaki bir başka iş yeri dahil olmak üzere alt katta bulunan otoparka da sıçradı.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Saatler süren patlamaların da yaşandığı yangına çevre ilçe belediyelerinden de su tankı desteği geldi.

Yangında ölen olmazken müdahale eden bir itfaiye eri bacağının yanması ile olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

"YER SALLANDI DEPREM SANDIK"

Yangın anında orada olduğunu belirten ile ilgili konuşan vatandaş Fatih Kiper, "Arkadaşımızın dükkanında çalışıyorduk. Önce bir patlama sesi geldi. Yer sallandı. Deprem olarak düşündük.

Ondan sonra dışarı çıkıp baktığımızda 'Yangın var' diyerek birileri kaçıyordu. Biz de direkt kendimizi dışarı attık. Tekrar gidip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında yangın çıkmıştı.

"İKİ ÜÇ PATLAMA DUYDUK"

Oradan insanların çıkartıp geri dışarı çıktık. Duyduğumuza göre kolonya dükkanı yanmış. Yan dükkana sıçramış. Kendimizi zor kurtardık. İki üç patlama duyduk. Biz dışarı çıktığımızda otoparktan dumanlar çıkıyordu. Şu an durumla ilgili bilgim yok. Söndürmüşler diye biliyoruz" diye konuştu.

8 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yangında alevler ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası bastırıldı. Öte yandan yangından bir kedi yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın gece boyunca devam ederken 8. saatinde tamamen söndürüldü. Yangının başladığı parfüm imalatı yapan iş yeri dahil olmak üzere yangının sirayet ettiği diğer dükkan ve otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi.

