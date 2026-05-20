Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA'sı detayı

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA'sı detayı

SON DAKİKA… İstanbul'da 36 yaşındaki Ece Gürel, yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025'te kayıplara karıştı. 4 gün sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece'nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Mahkeme, Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı. İşte detaylar…

Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 10:07
SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

SON DAKİKA… İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025'te kaybolmasından 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilse de zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığından soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

TEK BAŞINA KAYBOLDU...

Kararda, Ece Gürel'in ormana yalnız başına gittiği, yanında kimsenin olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla olay anında Gürel'in tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

Bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

DİKKAT ÇEKEN ERKEK DNA'SI DETAYI

Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

MOBBİNG'E UĞRADIĞI İDDİASINA DA TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Öte yandan Gürel'in ölümünden ayrı olarak eşi Sezer Gürel ile babası Muharrem Koçoğlu, Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek hukuk bürosu avukatlarından şikayetçi olmuştu.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı

Söz konusu soruşturmada da takipsizlik kararı verilerek Gürel'e karşı hakaret, tehdit, taciz gibi bir suç eylemi gerçekleştirildiğine dair bir bulgunun olmadığı, dolayısıyla 'mobbing' iddialarının 'tazminat talebi' gibi hukuk davalarında ileri sürülebilecek taleplere gerekçe yapılabilecek iddialar mahiyetinde kaldığı ve şikâyet edilen avukatların suç işlediklerine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı kaydedilmişti.

SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı
SON DAKİKA… İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu! 36 yaşındaki Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu: Dikkat çeken erkek DNA’sı detayı
#ECE GÜREL #İSTANBUL #BELGRAD ORMANI