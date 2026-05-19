SON DAKİKA… İstanbul Boğazı’nda zamanla yarış! Midye toplamak için dalan Cemil Salman 10 saattir kayıp…

SON DAKİKA… İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında midye toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan Cemil Salman'dan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. 10 saattir kayıp olan Salman'ı arama çalışmaları sürüyor…

DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 13:54
Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı.

Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dron ile aramaya destek veriyor.

'YEĞENİM ÇIKTI; DAYIM KAYIP'

Kayıp akrabasının arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğen, "Gece saat 02.00'da daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp.

Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.

#İSTANBUL BOĞAZI #KURUÇEŞME #SAHİL GÜVENLİK