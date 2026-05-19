Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Boğazı’nda zamanla yarış! Midye toplamak için dalan Cemil Salman 10 saattir kayıp…
SON DAKİKA… İstanbul Boğazı’nda zamanla yarış! Midye toplamak için dalan Cemil Salman 10 saattir kayıp…
SON DAKİKA… İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında midye toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan Cemil Salman'dan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. 10 saattir kayıp olan Salman'ı arama çalışmaları sürüyor…
Giriş Tarihi: 19.05.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 13:54