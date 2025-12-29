Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Sadettin Saran" açıklaması! O haberlere yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gündemden düşmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında çıkan bazı haberlere ilişkin sert bir yalanlama yayınladı. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Başsavcılık, dosyada özel bir laboratuvara ait rapor bulunmadığını, geçerli olan tek belgenin kanuni bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:44