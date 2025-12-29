Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Sadettin Saran" açıklaması! O haberlere yalanlama

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Sadettin Saran" açıklaması! O haberlere yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gündemden düşmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında çıkan bazı haberlere ilişkin sert bir yalanlama yayınladı. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçları temiz çıktı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Başsavcılık, dosyada özel bir laboratuvara ait rapor bulunmadığını, geçerli olan tek belgenin kanuni bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:44
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu, iş ve medya dünyasında etki yaratmaya devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Uyuşturucu madde temin etmek", "Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "Uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrışmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama

Yurt dışında olduğu tespit edilen Saran'ın Göktürk'teki evinde ve Çanakkale Asos'taki çiftliğinde Jandarma ekipler tarafından detaylı arama yapılmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'ye dönüşün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kadarı bulunan Saran'ın test sonucunda kokain maddesi pozitif çıkmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama

İKİNCİ ADLİ KONTROL

Ardından Saran 24 Aralık günü gözaltına alınmıştı. İkinci kez savcıya ifade veren Sara bu sefer imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama

TEK GEÇERLİ RAPOR ATK

Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Saran'ın özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı " şeklinde haberler çıktığı ancak dosyada tek geçerli raporun Adli Tıp Kurumundan alınan rapor olduğunu belirterek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Sadettin Saran açıklaması! O haberlere yalanlama