SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Megakent -1’i görecek: 16 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yeni haftada da birçok ilde kar yağışı beklenirken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verilirken, sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan 16 il için de "sarı kodlu" uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:56
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun birçok noktasında sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI! MEGAKENT -1'İ GÖRECEK

Öte yandan, yeni yıla sayılı günler kala "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Megakentte sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

16 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sayfasında 16 il için sarı kodlu uyar verildi.

Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Kar yağışlarının orta kuvvette (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari,

Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop,

Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman,

Şırnak, Bartın, Karabük, Düzce.

Önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporu

29 Aralık 2025 Pazartesi

30 Aralık 2025 Salı

31 Aralık 2025 Çarşamba

1 Ocak 2026 Perşembe

2 Ocak 2026 Cuma

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, Doğu Karadeniz Bölümü'nün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı