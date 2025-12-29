SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Megakent -1’i görecek: 16 il için sarı kodlu alarm

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu