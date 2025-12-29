SON DAKİKA | İstanbul için kar alarmı! Megakent -1’i görecek: 16 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok ilde kar ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yeni haftada da birçok ilde kar yağışı beklenirken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Megakentte etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verilirken, sıcaklıkların -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan 16 il için de "sarı kodlu" uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...