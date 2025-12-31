SON DAKİKA | İstanbul için kuvvetli kar yağışı kapıda! Bu tarihlere dikkat: 42 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Megakentin yüksek noktalarında kar, ilçe merkezlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışların bir süre daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin paylaştığı yeni hava durumu raporunda, 42 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...