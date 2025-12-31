Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul için kuvvetli kar yağışı kapıda! Bu tarihlere dikkat: 42 il için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Megakentin yüksek noktalarında kar, ilçe merkezlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışların bir süre daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin paylaştığı yeni hava durumu raporunda, 42 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor mu? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:43
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından, dün akşam saatlerinde megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar, ilçe merkezlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışlar; Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy,

Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.

İSTANBUL'DA BUGÜN VE YARIN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı yeni hava durumu raporunda, birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Megakentte ise bugün ve yarın kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

42 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!

Öte yandan MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde 42 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE SARI KODLU UYARI YAPILAN O İLLER

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya,

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ,

Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun,

Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri,

Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin,

Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Tokat,

Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat,

Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak,

Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Önümüzdeki iki güne ait haritalı hava durumu raporları:

31 Aralık 2025 Çarşamba

01 Ocak 2026 Perşembe

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.