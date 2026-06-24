Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, 60 yaşındaki Y.E.'nin tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şüpheli yakalandı. Y.E.'nin kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı…

DHA
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:14
SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü şekilde kendisini rahatsız etmesi üzerine zor anlar yaşadı.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

İlk anda yaşananları anlamakta güçlük çeken yayıncı, canlı yayınına devam etti. İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf şüpheliye tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şüpheliye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Yaşananlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

POLİS EKİPLERİNCE YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 22 Haziran pazartesi günü sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

'TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM'

Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…

Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…
SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…
#JAPON #TACİZ