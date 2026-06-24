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SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…
SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi’nde skandal görüntü! Japon fenomeni canlı yayında taciz etti: O anlar kamerada…
SON DAKİKA… İstanbul İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, 60 yaşındaki Y.E.'nin tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şüpheli yakalandı. Y.E.'nin kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı…
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:14