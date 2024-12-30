Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de kafesli kırbaçlı sapkın parti: Adreste ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de kafesli kırbaçlı sapkın parti: Adreste ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
SON DAKİKA… İstanbul'da polis ekipleri yılbaşı öncesi kafesli kırbaçlı sapkın parti düzenleme hazırlığında olan ve sosyal medya üzerinden bilet satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:48