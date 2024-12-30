SON DAKİKA… İstanbul Kadıköy’de kafesli kırbaçlı sapkın parti: Adreste ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

KADIKÖY'DE SAPKIN PARTİ

Ahlak masası ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bilet satışı yapılan partinin ve 28 Aralık günü saat 20:00 Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bir adreste yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine Ahlak büro ekipleri hemen harekete geçti. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama ve el koyma kararlarına istinaden adrese operasyon yapıldı.