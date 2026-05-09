SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye’de 2 kadını öldürüp parçaladılar! Çifte vahşette korkunç itiraf: Cinayet önceden planladık!

BANA HAP VERDİ, UYUYAKALDIM

Dilshod, eve girmeden önce Gofurjon'un kendisine kırmızı-beyaz renkli haplar verdiğini ifade ederek, "Bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yere indirdikten sonra uykum geldi ve odadaki divanda uyuyakaldım. Sabah saatlerinde uyandığımda evin içerisinde çok sayıda siyah çöp poşeti vardı. Poşetlerin içinde Sayyora'nın parçalanmış cesedi vardı. Bir poşette gövdesini gördüm. Diğer poşetlerde diğer parçaları vardı kanlı olduğu için hangi parçaları var hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.