SON DAKİKA | İstanbul’a kar geliyor mu? Uzman isim tarih vererek uyardı! O iller beyaza bürünecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı