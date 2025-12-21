SON DAKİKA | İstanbul’a kar geliyor mu? Uzman isim tarih vererek uyardı! O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde yeni haftada sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Uzmanlar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar yağışı için tarih vererek "Lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız." dedi.