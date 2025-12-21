Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’a kar geliyor mu? Uzman isim tarih vererek uyardı! O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde yeni haftada sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Uzmanlar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da kar yağışı için tarih vererek "Lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 17:54
Son dakika haberleri: Halk arasında en sert soğukları tanımlamak için kullanılan 'Zemheri'nin, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük süreci kapsayan dönemde etkili olması bekleniyor.

Bu süre zarfında İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzman isimler de megakentte etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"2-3 GÜN ETKİLİ OLACAK..."

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un hafta başında yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "Sis ve pus ulaşımda 2-3 gün daha etkili olacak. Hava kirliliğini artırıyor." dedi.

"KAR OLASILIĞI ARTTI"

Akdeniz'in kıyı bölgeleri ile Ege ve Güneydoğu hariç yıl başında Türkiye'de kar olasılığının arttığını dile getiren Şen, "Yıl başı Marmara'ya kar yağışı görünüyor. İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağacak mı? Daha 10 gün var değişebilir takipteyiz." dedi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor.

Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kuzeyden gelen soğuk hava dalfasının sıcaklıkları düşüreceğini söyleyen Adil Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor.

Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor.

Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor."

Bu sene kış mevsiminin yine sıcaklıklar bakımından kurak geçebileceğini kaydeden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız.

Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.

METEOROLOJİ RAPORU PAYLAŞTI: O İLLERE KAR ALARMI!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-26 Aralık tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre yeni haftada birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Pazartesi: Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Kayseri

Salı: Afyonkarahisar, Çankırı, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri

Çarşamba: Gümüşhane, Tunceli,

Perşembe ve Cuma günleri ise yurdun birçok kesiminde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Ankara ile Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu