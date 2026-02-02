Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar geri geliyor! Bu ilçeler beyaza bürünecek: 53 il için sarı ve turuncu kodlu alarm

Son dakika haberleri: Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın yanı sıra kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Özellikle megakentin yüksek kesimlerinde bulunan 5 ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 09:29