Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'a kar geri geliyor! Bu ilçeler beyaza bürünecek: 53 il için sarı ve turuncu kodlu alarm

Son dakika haberleri: Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın yanı sıra kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Öte yandan, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Özellikle megakentin yüksek kesimlerinde bulunan 5 ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 09:29
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE AZALACAK

Rapora göre; yurdun batı kesiminde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

53 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde ise 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Söz konusu illerde şiddetli sağanak, rüzgar ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana

Antalya

Aydın

Bilecik

Bitlis

Bursa

Çorum

Edirne

Hakkari

İstanbul

Kayseri

Kırşehir

Konya

K.Maraş

Muş

Niğde

Rize

Samsun

Sivas

Tokat

Tunceli

Yozgat

Aksaray

Kırıkkale

Şırnak

Yalova

Düzce

Amasya

Artvin

Balıkesir

Bingöl

Burdur

Çanakkale

Diyarbakır

Giresun

Hatay

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Muğla

Nevşehir

Ordu

Sakarya

Siirt

Tekirdağ

Trabzon

Van

Zonguldak

Karaman

Batman

Bartın

Osmaniye

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! O İLÇELER BEYAZA BÜRÜNECEK

Öte yandan, bu sabah yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'ıun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."

Vatandaşlar, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.