SON DAKİKA | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı: O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sıcaklıklar, yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Geçen hafta İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini lodos ve yağışlı havaya bırakırken, "Yeni haftada megakente kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin yeni hafta için yayımladığı hava durumu raporunda, aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:11