SON DAKİKA | İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: O iller beyaza bürünecek

SON DAKİKA | İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: O iller beyaza bürünecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sıcaklıklar, yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Geçen hafta İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini lodos ve yağışlı havaya bırakırken, "Yeni haftada megakente kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin yeni hafta için yayımladığı hava durumu raporunda, aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:11
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI

Meteoroloji'nin raporunda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Pazartesi günü, yurdun büyük bölümünde güneşli havanın hakim olması beklenirken, çarşamba gününden itibaren birçok ilde yağışlı hava hakim olacak.

Perşembe ve cuma günleri ise İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte yağış bekleniyor.

İşte 9 Ocak Cuma gününe ilişkin haritalı hava durumu raporu

İSTANBUL'A BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Öte yandan, "Yeni haftada İstanbul'da kar bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu olmuştu.

Yayımlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, -6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı sabah saatlerine kadar 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 2,5 m, bugün akşam 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.