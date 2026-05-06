Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

SON DAKİKA… AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı bir canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sert ifadeler kullandı. CHP'nin kurumsal bir çürümeden geçtiğini belirten Özdemir, "İBB kaynakları vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi gerekirken iddianamelere konu olan fiillerle oluşturuldu" ifadelerini kullandı. Son İstanbul anketinin sonuçlarını da paylaşan Abdullah Özdemir, "AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. CHP'yle makası açmış durumda" açıklaması yaptı. İşte Özdemir'in açıklamaları ve AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranı…

Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:21
SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı özel bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren ve partide ciddi bir siyasal çürümenin yaşandığına dikkat çeken Özdemir, "Bu davaları öncelikle birçok sebebi olarak görüyoruz. Başınız ağrıdığında ağrı kesici ile geçirebilirsiniz ama kök nedene bakmak lazım. Burada kök neden CHP'de bir çürüme var. CHP'nin kuruluşundan bu yana birçok genel başkan yer almış, yönetimler olmuştur. Ama hiçbir zaman böylesine bir çürümeye CHP kurumsalı maruz kalmamıştı" dedi.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Yeni yönetimin CHP'nin genetikleriyle oynadığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: Buradaki kök neden çürümüş zihniyet. Bu yapı önce CHP'yi çökertti. Partinin genetikleriyle oynadı.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Ülkenin siyasal iklimini çökertmek üzere yola çıktı. 2019'dan bu yana dünyanın en büyük şehirlerinden biri, 7 yıldır merkezi hükümetten buraya akıyor. Yüzde 87 Ankara'dan geliyor. Bu kaynağın karşılığında bir hizmet göremiyorsunuz bu şehirde.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

"GENEL MERKEZ ÇÜRÜK ELMAYI ALMAK YERİNE ÜSTÜNÜ KAPATMIŞ"

CHP Uşak İl Başkanlığı şikayette bulunmuş, genel merkez çürük elmayı almak yerine üstüne kapatmış. CHP'nin sepeti maalesef ciddi çürümeye maruz kalmış. Tüm partiyi sarmış durumda. Bahsettiğimiz CHP'nin çürümesi İBB'nin kaynaklarıyla oluşturuldu.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Bu kaynaklar vatandaşa hizmet olarak geri dönmesi gerekirken iddianamelere konu olan fiillerle oluşturuldu. Vatandaşın vergi olarak ödediği paranın karşılığında hizmeti alamadı. Aslında buradaki para milletin parası. Sonuç olarak İBB bu anlamda vatandaşı mahrum bıraktı.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

ULAŞIM VE ALTYAPIDA GERİLEME

Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in gündeminde İstanbul'da çöken toplu taşıma ve ulaşım sistemi de vardı. Özdemir, "İstanbul trafiği şu anda çok kötü. Otobüsler yenilenmedi, çok yaşlandı. Bir tünel yapılamıyor şu anda. Ayazağa tünel yapılması gerekiyordu. Bu şehri yöneten yapının bir bisiklet tekerleği gibi sürekli çevirmesi lazım. İ

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

İstanbul'da şu anda trafik dünyadaki metropollerin en üstüne çıkmıştır. İBB'nin borcu şu anda 260 milyar gibi devasa boyuta ulaştı. Bu hizmet olmadığı halde oldu. Karşılığında hizmet görseniz tamam. Hizmet yok" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI: AK PARTİ YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Son anket sonuçlarına da değinen Abdullah Özdemir, AK Parti'nin yükseliş trendini devam ettirdiğini açıkladı. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: Düzenli olarak anketler yaptırıyoruz. Hem İstanbul'a hem genel seçimlerle ilgili.

SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Daha yeni bir anketi açıklayabilirim. AK Parti yükseliş trendini devam ettiriyor. CHP'yle makası açmış durumda. AK Parti 35,8'le yükseliş trendini devam ettiriyor. CHP ile makası açmış durumda. CHP'nin oy oranı 30,7.

#İSTANBUL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #ABDULLAH ÖZDEMİR #CHP #AK PARTİ