SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti ve CHP’nin İstanbul’daki oy oranı

Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren ve partide ciddi bir siyasal çürümenin yaşandığına dikkat çeken Özdemir, "Bu davaları öncelikle birçok sebebi olarak görüyoruz. Başınız ağrıdığında ağrı kesici ile geçirebilirsiniz ama kök nedene bakmak lazım. Burada kök neden CHP'de bir çürüme var. CHP'nin kuruluşundan bu yana birçok genel başkan yer almış, yönetimler olmuştur. Ama hiçbir zaman böylesine bir çürümeye CHP kurumsalı maruz kalmamıştı" dedi.