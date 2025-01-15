SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.