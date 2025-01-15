Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

SON DAKİKA... İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir şantiyede 28 yaşındaki Sinan Budak 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının altında kalarak feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:15
SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak'ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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