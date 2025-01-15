Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!
SON DAKİKA... İstanbul’da feci olay! 1 tonluk kepçe kovasının altında kalan işçi hayatını kaybetti: Arkadaşları sinir krizi geçirdi!
SON DAKİKA... İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir şantiyede 28 yaşındaki Sinan Budak 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının altında kalarak feci şekilde can verdi. Hayatını kaybeden Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:15