SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer'de İranlı işadamı Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada Yılmaz'ı 1 milyon TL karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A.'nın telefonu incelendi. Katilin telefonunda yalnızca 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Kayıtlı olan isimlerden birinin azmettirici diğerinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişiye ait olduğu belirlendi. O hattı kullanan kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. İşte detaylar!