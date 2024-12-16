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SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer'de İranlı işadamı Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada Yılmaz'ı 1 milyon TL karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A.'nın telefonu incelendi. Katilin telefonunda yalnızca 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Kayıtlı olan isimlerden birinin azmettirici diğerinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişiye ait olduğu belirlendi. O hattı kullanan kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. İşte detaylar!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:21
SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğini harekete geçiren olay, geçtiğimiz perşembe günü Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. İranlı işadamı Aras Yılmaz, arkadaşları Reza H. ve Khalil J. ile bir restoranda akşam yemeği yedi.

SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

10 EL ATEŞ ETTİ

Yemek sonrası otomobiliyle AVM'den ayrılırken Aras Yılmaz'ın önünü motosikletiyle kasklı bir kişi kesti. Motosikletli saldırgan, Yılmaz'a kurşun yağdırdı. 9 kurşunla ağır şekilde yaralanan İranlı işadamı yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

1 MİLYON KARŞILIĞINDA

Cinayetten hemen sonra saklandığı bir kamyonetin kasasında yakalanan tetikçi Mert A. emniyetteki ifadesinde cinayeti; arkadaşı Emre B.'nin teklifiyle 1 milyon lira karşılığında işlediğini itiraf etti.

SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

ESRARENGİZ NUMARA

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, olay günü Emre B.'nin tetikçi Mert A.'ya verdiği telefonda ilginç detaylara ulaştı. Telefonda sadece 4 kişinin numarasının kayıtlı olması dikkat çekerken, kayıtlı olan isimlerden birinin azmettirici olduğu, diğer kişinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Endenozya hattı kullanan kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

MOTOSİKLETİ CİNAYET ÖNCESİ BAKIMA SOKMUŞLAR

Soruşturma kapsamında Mert A.'nın olay günü telefonda görüştüğü fihristinde kayıtlı olan Öner Ö., Mehmet S., Kerem U. gözaltına alındı. Bir dönem Türkiye Motosiklet Federasyonu için yarışan Öner Ö. ifadesinde "Benim tamir atölyem var. Emre B. ve Mert A.'yı motosiklet tamirleri ve satışlarından dolayı tanırım.

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