SON DAKİKA... İstanbul’da işadamı Aras Yılmaz cinayetinde İran Kartalı detayı: Kanlı pusuyu telefon defterindeki o fotoğraf aydınlattı!

ESRARENGİZ NUMARA

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, olay günü Emre B.'nin tetikçi Mert A.'ya verdiği telefonda ilginç detaylara ulaştı. Telefonda sadece 4 kişinin numarasının kayıtlı olması dikkat çekerken, kayıtlı olan isimlerden birinin azmettirici olduğu, diğer kişinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Endenozya hattı kullanan kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.