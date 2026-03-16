SON DAKİKA: İstanbul'da kan donduran itiraf: 7 yıllık sırrı mutfaktaki kan izleri çözdü! ' Kireçledim, parçalayıp çöpe attım..."
İstanbul Maltepe'de 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva dosyasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Özel ekibin titiz çalışması ve mutfakta bulunan 7 yıllık kan izleri, cani kocayı köşeye sıkıştırdı. Eşini katledip parçalara ayırdığını itiraf eden Ersin Y.'nin anlattıkları kan dondurdu: "Kokmasın diye kireçledim, sonra parçalayıp çöpe attım..."
Giriş Tarihi: 16.03.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 13:35