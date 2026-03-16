SON DAKİKA: İstanbul'da kan donduran itiraf: 7 yıllık sırrı mutfaktaki kan izleri çözdü! ' Kireçledim, parçalayıp çöpe attım..."

ÜLKEDEN ÇIKIŞ KAYDI YOK

Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair herhangi bir veri bulunmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun ise o tarihlerde Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Kayıp kadının ablası Zakhıdova'nın ise ifadesinde, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDAN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Polis ekipleri, Ersin Y.'nin 2019 yılında yapılan kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşine "terk edildiği" gerekçesiyle boşanma davası açtığını belirledi. 5 yıllık yasal sürecin ardından, 2024 yılında Tursunboeva'nın davaya cevap vermemesi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya karar verildiği öğrenildi.