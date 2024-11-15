SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

SON DAKİKA HABERİ... Kan donduran olay İstanbul Esenler'de meydana geldi. 2 YAŞINDAKİ OĞLUNA TİNER İÇİRDİ Dilek Çicek isimli vicdansız anne, 2 yaşındaki oğlu Yunus Eme Çiçek'in biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan minik bebek, iç organlarının erimesi nedeniyle 14 Kasım'da hayatını kaybetti. ANNE TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'BUNALIMA GİRDİM'