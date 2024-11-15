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SON DAKİKAİstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

SON DAKİKAİstanbul'da anne Dilek Çiçek, 2 yaşındaki oğlu Yunus Eme Çiçek'in biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru iç organlarının erimesi nedeniyle hayatını kaybetti. Annenin polisteki ilk ifadesi tüyler ürpertti!

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Giriş Tarihi: 15.11.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:31
SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

SON DAKİKA HABERİ... Kan donduran olay İstanbul Esenler'de meydana geldi.

SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

2 YAŞINDAKİ OĞLUNA TİNER İÇİRDİ

Dilek Çicek isimli vicdansız anne, 2 yaşındaki oğlu Yunus Eme Çiçek'in biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan minik bebek, iç organlarının erimesi nedeniyle 14 Kasım'da hayatını kaybetti.

SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

ANNE TUTUKLANDI
Olayla ilgili ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olayda anne Dilek Çiçek ve baba Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran olay: Cani anne biberonuna tiner koyduğu bebeğini öldürdü!

"BUNALIMA GİRDİM"
Vicdansız anne Dilek Çiçek'in ifadesinde: "Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Ona da bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.

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