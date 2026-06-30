SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Maskeli ve eldivenli bir şüphelinin otoparka girerek lüks aracın sol arka camını kırdığı, mavi bir torba içerisindeki altın ve dövizleri alarak kendisini bekleyen araca binerek kaçtığı saptandı. Yapılan incelemelerde bu aracın Beyza G. adına kayıtlı olduğu, hırsızlıktan hemen bir gün sonra ise noter üzerinden alelacele satışının yapıldığı belirlendi.