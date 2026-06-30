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SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun
SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun
Son dakika haberi: Bakırköy'de geçtiğimiz şubat ayında otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık vakasının bir benzerinin Ümraniye'de yaşandığı ortaya çıktı. Ümraniye'de geçtiğimiz nisan ayında lüks bir sitenin otoparkında gerçekleşen ve film senaryolarını aratmayan hırsızlık olayında, iş insanı Mehmet B'nin aracından 2 kilo altın ve 55 bin Euro çalındı.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:47