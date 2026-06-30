Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Son dakika haberi: Bakırköy'de geçtiğimiz şubat ayında otoparktan 30 milyon dolarlık hırsızlık vakasının bir benzerinin Ümraniye'de yaşandığı ortaya çıktı. Ümraniye'de geçtiğimiz nisan ayında lüks bir sitenin otoparkında gerçekleşen ve film senaryolarını aratmayan hırsızlık olayında, iş insanı Mehmet B'nin aracından 2 kilo altın ve 55 bin Euro çalındı.

Elyesa Karatepe
Giriş Tarihi: 30.06.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 06:47
SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de bulunan lüks bir sitede (Royal Mira) yaşayan iş insanı Mehmet B., aracını güvenli olduğu gerekçesiyle sitenin -2. katındaki kapalı otoparkına bıraktı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Daha güvenli kalacağını düşünerek yaklaşık 2 kilogram saf altın ile 55 bin Euro nakit parayı 7 Nisan tarihinde aracında bıraktı. 14 Nisan tarihinde Komşularından gelen "Arabanızın camı kırılmış" telefonuyla neye uğradığını şaşıran iş insanı soluğu emniyette aldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

EN YAKININDAKİ İSİM İHBAR ETTİ

İfadesi alınan Mehmet B., kapalı otoparkın giriş şifresini kendisi dışında yalnızca yabancı uyruklu yardımcısı Abdullah Melih Y.'nin bildiğini beyan etti. Olay günü yanında bulunan yardımcısının, durumun fark edilmesinin hemen ardından "tuvalete gidiyorum" diyerek yanından hızla uzaklaştığı ve telefonlarını kapatarak kayıplara karıştığını ifade etti.

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SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

KAMERA KAYITLARI ÇETEYİ ELE VERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlığın tüm aşamaları kameraya yansıdı.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Maskeli ve eldivenli bir şüphelinin otoparka girerek lüks aracın sol arka camını kırdığı, mavi bir torba içerisindeki altın ve dövizleri alarak kendisini bekleyen araca binerek kaçtığı saptandı. Yapılan incelemelerde bu aracın Beyza G. adına kayıtlı olduğu, hırsızlıktan hemen bir gün sonra ise noter üzerinden alelacele satışının yapıldığı belirlendi.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

5 TUTUKLAMA 2 FİRARİ

Toplamda 15 milyon liralık bir zararın oluştuğu olaya ilişkin 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaların hedefindeki yardımcı Abdullah Melih Y. ve bir şüpheli ise firari şahsın yakalanması için soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

OTOPARKA GELDİĞİNDE ŞOK OLDU

Motor teknisyeni Mehmet B., ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Aracı sitenin -2'inci katındaki otoparkına park ettim ve bu t arihe kadar bahse konu aracımı otoparktan çıkarmadım.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

14 Nisan'da olay günü saat 13.00 sıralarında komşularım beni aradı ve otoparkta bulunan aracımın sol arka camının kırıldığı ve kapısının açık olduğunu söylediler. Ben de otoparka geldim. Aracımın içindeki 2 kilogram saf altın ve yaklaşık 55 bin euro nakit paranın olmadığını fark ettim.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

TUVALETE GİDİYORUM DEDİ KAYIPLARA KARIŞTI

İkametimde bulunan bahse konu otoparkıma kapı şifresi olmadan kimse giremez, otopark kapısı şifresini de benden başka yardımcım olan Abdullah Melih Y. biliyordu. Onun yaptırdığını düşünüyorum. Olay yaşandığı saatte benim yanımda bulunuyordu.

SON DAKİKA | İstanbul’da kapalı otopark vurgunu! Her şey kameraların önünde gerçekleşti: İşte anbean 15 milyonluk soygun

Hırsızlık vakasını söylediğimde benim yanımda durmayıp tuvaelte gideceğim bahanesi ile yanımdan uzaklaştı. Daha sonra telefonunu aradım fakat telefonu kapalıydı. Hala kendisine ulaşamadım. Bahse konu malzemeleri aracımın içerisinde bulundurma sebebim, daha güvenli olduğunu düşündüğümden dolayıdır. Şahıslardan şikayetçiyim."

#ÜMRANİYE