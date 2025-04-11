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SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!
SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!
İstanbul Başakşehir'deki bir kimya deposundan alevler yükseldi. Bina bir anda alev topuna dönerken ardı ardına patlamalar meydana geldi. Deponun yakındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor…
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:19