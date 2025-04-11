Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

İstanbul Başakşehir'deki bir kimya deposundan alevler yükseldi. Bina bir anda alev topuna dönerken ardı ardına patlamalar meydana geldi. Deponun yakındaki otoparkta bulunan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor…

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:19
SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

Yangın kısa sürede yayıldı. Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

Depo adeta alev topuna döndü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoya müdahale etti.

SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yükseldiği depo havadan görüntülendi.

SON DAKİKA... İstanbul’da kimya deposunda yangın: Bir anda alev topuna döndü ardı ardına patlamalar yaşanıyor!

Öte yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçlar yangından zarar görmemesi için çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.