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SON DAKİKA | İstanbul'da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti
SON DAKİKA | İstanbul'da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de geçen yıl pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 77 yaşındaki Ahmet Donanmaoğlu (77) bir bacağını kaybetti. Savcı, köpeğin sahibine ve bakıcısına 2 yıla kadar hapis cezası istedi.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:20