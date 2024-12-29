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SON DAKİKA | İstanbul'da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de geçen yıl pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 77 yaşındaki Ahmet Donanmaoğlu (77) bir bacağını kaybetti. Savcı, köpeğin sahibine ve bakıcısına 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:20
SON DAKİKA | İstanbul’da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

Son dakika haberi: Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'ndeki bir işyerinin önünde geçen yıl yaşanan olayda Ahmet Donanmaoğlu, serbest halde bırakılan pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

SON DAKİKA | İstanbul’da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

Donanmaoğlu ağır yaralanırken, köpeğin sahibi Elif Y. ve bakıcısı Emre A. polislerce gözaltına alındı. İki isim de serbest kaldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Donanmaoğlu yoğun bakımda 6 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi.

SON DAKİKA | İstanbul’da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

Sonraki süreçte talihsiz adamın sol bacağı diz altından kesilmek zorunda kaldı.

SON DAKİKA | İstanbul’da Pitbull dehşeti! kanlar içinde yerde kalan adam bacağını kaybetti

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMADILAR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç saldırıya ilişkin soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı.

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