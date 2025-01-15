SON DAKİKA: İstanbul’da sahte içki kabusu büyüyor! Ölü sayısı 19’a yükseldi!

İstanbul'da geçtiğimiz 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi Sahte alkolle bağlantısı olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor…" ifadelerini kullandı.