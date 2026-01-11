Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Bu haftanın ilk kar tatili haberi o ilimizden geldi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların düşmesinin ardından sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte "12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Bu kapsamda ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Öte yandan İstanbul için de peş peşe şiddetli kar yağışı uyarıları yapıldı. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:13