Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA | İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Bu haftanın ilk kar tatili haberi o ilimizden geldi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların düşmesinin ardından sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte "12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Bu kapsamda ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Öte yandan İstanbul için de peş peşe şiddetli kar yağışı uyarıları yapıldı. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:13
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak ve kar yağışı, dün akşam saatlerinden yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye başladı.

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalırken, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İLK KAR TATİLİ HABER GELDİ

İlk kar tatili haber Kahramanmaraş'tan geldi. Kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da da yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının yerel ve kuvvetli olacağı belirtildi.

AKOM ise yağışların il genelinde şiddetini kaybederken, aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin pazar günü boyunca devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Pazar akşam saatlerinden itibaren ise Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle yaklaşık 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 2-3 derece seviyelerine kadar düşeceği, yağışların karla karışık yağmur ve pazartesi sabah saatlerine doğru il genelinde kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM ve Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

