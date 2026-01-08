Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’dan Ağrı’ya bin 500 KM'lik film gibi adliye soygunu! Erdal Timurtaş'ın arkasındaki çete ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıktı. Çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlenen 16 çete üyesi tek tek yakalandı.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 07:19
Son dakika haberi: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Milyonluk vurgunun organize şekilde planlandığı, çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda bozdurulup, oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Hırsızlıktan sonra bazı şüphelilerin altın para alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan adli emanetten çıkarılan altınların market arabasıyla taşındığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. SABAH, milyonluk soygunla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.

İŞTE ADIM ADIM SOYGUN PLANI

İşte adım adım planlı soygunun şifreleri: Geçtiğimiz 1 Aralık günü adliyenin emanet bürosunda yapılan olağan dışı denetimde, emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın işe gelmediği görüldü. Timurdaş'ın uzun bir süredir işe gelmediği ortaya çıkınca, savcılık Timurtaş'a ulaşmaya çalıştı.

Adliye personeli tarafından aranan Timurtaş, Malatya'da olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu beyan etti. Bu durum üzerine savcılık durumdan şüphelendi ve adli emanetin anahtarı ve sorumluluğu Kemal Demi isimli memurda olması nedeniyle kasaları açılması için talimat verildi.

MEMUR DEMİR, "SAVCIM KASALARI YENİ KONTROL ETTİM SIKINTI YOK"

Kasaları aç denilen memur Kemal Demir, "Kasalarda hiçbir sıkıntı yok. Ben Taksim'e giderken bile anahtarı yanımda dolaştırıyorum. Savcım kasaları yeni kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı, eksik yok" diyerek engel olmaya çalıştı. Ancak savcılık Demir'e, "Olsun yine de kontrol edelim, işimiz sağlam olsun" cevabını verdi. Bunun üzerine her iki kasa da açıldı ve içlerinin boş olduğu görüldü.

HAVALİMANINA KAYINÇO BIRAKTI

Hemen harekete geçen soruşturma birimleri Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı kararı çıkarttı ancak Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ve çocukları ile beraber 19 Kasım tsaat 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtı.

Şüphelileri havaalanına götüren şahsın ise Esma Timurtaş'ın kardeşi Mehmet Timurtaş'tı. Savcılık hemen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkardı. Şüpheli Kemal Demir de gözaltına alınarak tutuklandı.

3 ORGANİZATÖR TESPİT EDİLDİ

Savcılık yaptığı araştırmalarda soygunun adım adım nasıl planlandığını tespit etti. Yapılan kamera çalışmalarında, adliye soygununa katılan 3 isim daha belirlendi. Bu isimler Muhammet Seferoğulları, Muhammed Efe ve Metin Sonar'dı.

Timurtaş'tan altınları alan bu üç isim altınları kuyumcularda bozdurarak, kendilerine şuanda el konulmuş halde olan lüks araçlar aldı. Bu 3 şüpheli, soyguna dolaylı yoldan katılan diğer şahıslara ise 200 bin euro para dağıttı.

KORUMA KİRALAYIP 12 ARAÇLIK KONVOYLA DOĞUBEYAZIT'A GİTTİLER

Yapılan incelemelerde, çalınan altın ve gümüşlerin bir bölümünün kuyumcularda eritilerek nakit paraya çevrildiği, elde edilen paranın ise aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin bu parayla bir oto galeri firması kurduğu, galeri bünyesinde araçlar satın alındığı tespit edildi.

Altınları bozdurdukları paralar ile 4 adet özel koruma kiralayıp, altınları bozdurmalarından elde ettikleri deste deste eurolar ve bir kısım altınları bu araçlara doldurdu. İstanbul'dan yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki memleketleri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine 12 araçlık konvoy halinde hareket ettiler.

KOÇ KUYUMCU'LUKTA BOZDURMAYA DEVAM ETTİLER

Doğubeyazıt'a ulaşan konvoyla birlikte, burada kendi aşiretlerinden bir çok şahsı, çaldıkları paralarla otellerde ağırlayıp, konaklattılar. Tam bozduramadıkları altınların bir kısmını da Doğubeyazıt'ta bulunan "Koç Kuyumculuk" isimli kuyumcuda bozdurmaya devam ettiler.

SOYGUNU ORGANİZE EDEN SEFEROĞULLARI ARAÇTA BEKLEDİ

Organize soygunu yönlendiren kişi olan Muhammed Seferoğulları'nın soygun sırasında araçta beklediği, kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olduğu öğrenildi.

Seferoğulları'nın kız arkadaşı Elif Dölçek'in de 'para aklama' suçundan tutuklandığı, adliye dışında araçta bekleyen şüphelilerden Metin Soner'in de tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirildi.

Konvoyda kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketi sahibi Burak Çiçek ve paranın aklanmasına aracılık eden Gülsüm Varol'un da tutuklandığı bildirilirken, tüm hırsızlığın firari memur Erdal Timurtaş'ın üzerine kalmasının amaçlandığı saptandı. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

O ARAÇLARA EL KONULDU

Yapılan operasyonda ele geçirilen altın miktarının sadece 9 gram olduğu, hesaplarında ise 677 bin 695 lira ele geçirildiği öğrenildi. Konvoyda kullanılan 12 araca el konuldu. Altınların bozdurulması sonrası satın alınan 4 lüks araca da el konulduğu belirlendi.

ORGANİZATÖRLER ARANIYOR

Soygunu organize eden ve konvoyun başındaki isimler olan Muhammed Seferoğulları, Muhammed Efe, Cahit Polat, Feyyaz Dinç ve Ahmet Dinç'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.