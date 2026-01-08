Trend
SON DAKİKA | İstanbul’dan Ağrı’ya bin 500 KM'lik film gibi adliye soygunu! Erdal Timurtaş'ın arkasındaki çete ortaya çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıktı. Çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Doğubayazıt'a götürdükleri belirlenen 16 çete üyesi tek tek yakalandı.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 07:19