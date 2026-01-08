SON DAKİKA | İstanbul’dan Ağrı’ya bin 500 KM’lik film gibi adliye soygunu! Erdal Timurtaş’ın arkasındaki çete ortaya çıktı

MEMUR DEMİR, "SAVCIM KASALARI YENİ KONTROL ETTİM SIKINTI YOK"



Kasaları aç denilen memur Kemal Demir, "Kasalarda hiçbir sıkıntı yok. Ben Taksim'e giderken bile anahtarı yanımda dolaştırıyorum. Savcım kasaları yeni kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı, eksik yok" diyerek engel olmaya çalıştı. Ancak savcılık Demir'e, "Olsun yine de kontrol edelim, işimiz sağlam olsun" cevabını verdi. Bunun üzerine her iki kasa da açıldı ve içlerinin boş olduğu görüldü.