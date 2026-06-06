SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Yapılan incelemelerin ardından yasal işlemler başlatılırken, evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişeler ve kullanılmayan eski eşyalar, temizlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.