Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

SON DAKİKA… İstanbul Ataşehir'de mahalle sakinlerinin çevreye yayılan kötü koku nedeniyle yaptığı ekipleri alarma geçirdi. Belirtilen adrese giden ekipler, karşılaştıkları manzara ile şoka girdi.

DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:49
SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Ekipler İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde bulunan bir adresten yoğun koku yayıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, dairenin çöplerle dolu olduğunu gördü.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Yapılan incelemelerin ardından yasal işlemler başlatılırken, evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişeler ve kullanılmayan eski eşyalar, temizlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Tahliye çalışmaları sırasında sokakta güvenlik önlemleri alınırken, evden çıkarılan tonlarca çöp belediyeye ait kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

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SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, "Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden" dedi.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…

Ekiplerin, tahliye işleminin ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…
#İSTANBUL