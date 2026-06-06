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SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…
SON DAKİKA… İstanbul’un göbeğinde şoke eden görüntü! Kötü koku ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı: Meğer 10 senedir…
SON DAKİKA… İstanbul Ataşehir'de mahalle sakinlerinin çevreye yayılan kötü koku nedeniyle yaptığı ekipleri alarma geçirdi. Belirtilen adrese giden ekipler, karşılaştıkları manzara ile şoka girdi.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 10:49