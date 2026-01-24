SON DAKİKA | İstanbul’un uyuşturucu baronu! Kod adı: “Speedy Naci”! Kıtalararası zehir ağı deşifre oldu

DON VİTO VE "SİİRTLİ NACİ" ORTAKLIĞI ZEHİR SAÇIYOR



Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Siirtli Naci, uluslararası ticaret yapmak üzere örgüt kuran, "Laz" ve "Don vito" olarak bilinen Abdullah Alp Üstün ile birlikte iki liderinden birisi.



