SON DAKİKA | İstanbul’un uyuşturucu baronu! Kod adı: “Speedy Naci”! Kıtalararası zehir ağı deşifre oldu
Son dakika haberi: Atlantik'te yakalanan 10 tona yakın kokainle başlayan soruşturma, İNTERPOL tarafından 6 farklı kırmızı bültenle aranan "Speedy Naci"nin yönettiği dev uyuşturucu ağını ortaya çıkardı. "Speedy" ve "Siirtli" kod isimlerini kullanan Naci Yılmaz'ın Güney Amerika- Avrupa- Asya'da oluşturduğu zehir rotası tek tek belirlenirken, Siirtli Naci'nin Türkiye pazarında sokaklarda oluşturduğu zehir ağı da deşifre edildi.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:01