SON DAKİKA | İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gelen konuma cevabı: Aleyna bana konumu iletti bende...

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada en çarpıcı detayları SABAH ortaya çıkarmıştı. Olayda silah kullanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olay yeri konumunu Aleyna Kalaycıoğlu'nun attığı belirlenmişti. Cinayet Büro'da neden attın sorusuna da Alaattin istedi bende attım demişti. Cinayet Büro dedektiflerince ifadesi alınan Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde gelen konumla ilgili ne söylediği ortaya çıktı. İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gelen konum ile ilgili verdiği cevap...