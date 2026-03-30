SON DAKİKA | İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gelen konuma cevabı: Aleyna bana konumu iletti bende...

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada en çarpıcı detayları SABAH ortaya çıkarmıştı. Olayda silah kullanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'na olay yeri konumunu Aleyna Kalaycıoğlu'nun attığı belirlenmişti. Cinayet Büro'da neden attın sorusuna da Alaattin istedi bende attım demişti. Cinayet Büro dedektiflerince ifadesi alınan Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde gelen konumla ilgili ne söylediği ortaya çıktı. İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gelen konum ile ilgili verdiği cevap...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:23
Son dakika haberleri: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler arasındaki telefon trafiği detaylı şekilde incelendi. Yapılan teknik analizlerde, olayın gerçekleştiği noktanın konum bilgisinin Aleyna Kalaycıoğlu tarafından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gönderildiği belirlendi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği'nde olayla ilgili 7 sayfalık ifade verdi. Verilen ifadeler arasında Cinayet Büro ekipleri Kalaycıoğlu'na, "Olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu'na gönderilmesinin sebebi nedir?" sorusunu sordu. Kalaycıoğlu ifadesinde, bu soruya olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte araçta olduklarını belirterek şu sözleri kullandı:

"Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım."

KADAYIFÇIOĞLU DA AYNI DETAYA DEĞİNDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da konum meselesine değindiği ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İşlerimi hallettim. Akşam Aleyna ile buluşacaktık. Bundan dolayı Aleyna'yı aradım. Kendisi bana annesinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aleyna'yı almak için annesinin evine giderek Aleyna'yı aldım. Aleyna'yı alınca bana ait BMW marka aracın stüdyo önünde olduğunu, ayrıca köpeğinin ve eşyalarının da stüdyoda olduğunu söyledi."

"Aracım binek olduğu için eşyaların ve köpeğin sığmayacağını düşündüm. Babamın şoförü Hüseyin'i aradım. Yanına Mustafa'yı alarak gelmesini söyledim. Normalde aracı almaya Hüseyin ve Mustafa gidecekti. Bu nedenle Aleyna bana stüdyonun konumunu attı. Ben de konumu Hüseyin'e ilettim. Ancak Aleyna köpeği görmek ve eşyalarını almak istediği için birlikte gitmeye karar verdik. 2 araç halinde stüdyoya doğru hareket ettik."

"YALÇINAY VAHAP'IN AYAKÇISIYDI"

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalçınay Yıldız oldu. İfadesinde öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı için "O, Canbay'ın ayak işlerini yapardı." diyerek ifadesinde bunları söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, prodüktörü için de aynı kelimeleri kullandığı ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde Yalçınay Yıldız için şunları söyledi.

"Yalçınay Yıldız isimli şahsı Vahap aracılığıyla tanıdım. Vahap beni bu kişi dışında kimseyle çalıştırmadı. Yalçınay da Vahap'ın yancısı ve ayakçısı konumundadır. Bizimle birlikte yaşıyordu, evimizin salonunda kalıyordu. Vahap Yalçınay'a her işini gördürüp para dahi vermezdi."

Kalaycıoğlu ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yalçınay'ın en büyük kazancı bendim. Kazandıklarımın önemli bir kısmını ona veriyordum. Son dönemde bu ödemelere Vahap çökmeye başladı. Yalçınay'ın ailesi bu duruma karşıydı. Ancak Yalçınay, Vahap tarafından manipüle ediliyordu.

Gitmek istese de engelleniyordu. Ne olursa olsun Vahap'ın emrinden çıkmazdı. Bu yüzden benim gözümde her zaman Vahap'ın savunucusuydu."