SON DAKİKA | İtirafçı Adem Soytekin İBB sanıklarının tehditlerini anlattı: Ölüm tehdidi alıyorum

Trend Galeri Trend Yaşam

Son dakika haberi... İBB davasının 29'uncu gününde itirafçı Adem Soytekin, mahkemede maruz kaldığı baskıları anlattı. Soytekin, sanık Murat Kapki'nin kendisine "Bu yargılamanın filmini çekeceğiz" dediğini, Buğra Gökçe'nin ise küfür içerikli sözlerle hedef aldığını belirtti. Bu durumun güvenliğini zedelediğini ve savunmasını öne çekme talebinin gerekçesi olduğunu ifade etti.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 30.04.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 06:54
Son dakika haberi... Adem Soytekin, "Biz bu yargılamanın filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın" dediler. Bana küfür edildi, laf atıldı. Bu baskılar güvenliğimi zedeliyor, yargılamaya sağlıklı katılmamı zorlaştırıyor. Bu yüzden savunmamın öne alınmasını talep ettim, yaşadıklarım ciddi ve rahatsız edici boyutta" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Soytekin'in babası Temel Soytekin hakkında sosyal medyada ortaya atılan "savcılara baskı" ve "İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak" ifadeleri yalanlandı.

Temel Soytekin, bu sözleri söylemediğini, yalnızca oğluna destek için duruşmaya katıldığını belirtti.

Görseldeki: Temel Soytekin

Savcılık paylaşımları yaptığı değerlendirilen M.G. hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

Davada, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu dahil 89'u tutuklu 407 sanık bulunuyor.

143 eylemde 161 milyar TL kamu zararı iddiasıyla açılan davada İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talep ediliyor.

