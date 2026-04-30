SON DAKİKA | İtirafçı Adem Soytekin İBB sanıklarının tehditlerini anlattı: Ölüm tehdidi alıyorum
Son dakika haberi... İBB davasının 29'uncu gününde itirafçı Adem Soytekin, mahkemede maruz kaldığı baskıları anlattı. Soytekin, sanık Murat Kapki'nin kendisine "Bu yargılamanın filmini çekeceğiz" dediğini, Buğra Gökçe'nin ise küfür içerikli sözlerle hedef aldığını belirtti. Bu durumun güvenliğini zedelediğini ve savunmasını öne çekme talebinin gerekçesi olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: 30.04.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 06:54