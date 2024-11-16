SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı. Ancak CHP'li belediyeler yine tedbir almadı. İzmir Çeşme'de kuvvetli sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı. Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.