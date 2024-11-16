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SON DAKİKA... İzmir Çeşme'de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

SON DAKİKA... İzmir Çeşme'de etkisini artıran sağanak yağış sele yol açtı. Yollar göle dönerken masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı. Vatandaşlar önlem almayan CHP'li belediyeye tepki yağdı.

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Giriş Tarihi: 16.11.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:44
SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı. Ancak CHP'li belediyeler yine tedbir almadı.

SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

İzmir Çeşme'de kuvvetli sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.


SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!

Kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.

SON DAKİKA... İzmir Çeşme’de sağanak sele yol açtı: Yollar göle döndü CHP’li belediyeye tepki yağdı!
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