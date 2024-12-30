Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

SON DAKİKA... İzmir Buca'da okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, okul müdürü hakkında verilen karar dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:40
SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

Feci kaza, 26 Aralık sabahı saat 08.30 sıralarında, İzmir Buca'da Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ tarafına çarptı.

SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

Kazada servis aracının sol arka kısmında bulunan pencereler patlarken, bazı öğrenciler yaralandı.

SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, pencerenin patladığı koltukta oturan Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

Feci kazada yaşamını yitiren Yağmur için Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenirken, Özçelebi kılınan cenaze namazının ardından Bayındır'da son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

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