SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!

Feci kaza, 26 Aralık sabahı saat 08.30 sıralarında, İzmir Buca'da Doğuş Caddesi ile 3 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 87206 plakalı okul servisi, yolun solunda park halinde bulunan 27 AYJ 620 plakalı tırın sağ tarafına çarptı.