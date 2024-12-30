Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!
SON DAKİKA... İzmir’de 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmişti: Okul müdürü hakkında dikkat çeken karar!
SON DAKİKA... İzmir Buca'da okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, okul müdürü hakkında verilen karar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:40