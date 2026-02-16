Trend
SON DAKİKA | İzmir'de Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler sel sularına kapılıp ölmüştü! Faciada araç sürücüsünün ifadesi kan dondurdu
Son dakika haberi: İzmir Menderes'te 5 Şubat'ta yaşanan ve iki genç kızın hayatını kaybettiği sel faciasının detayları ortaya çıktı. 16 yaşındaki Balımnaz ve 21 yaşındaki Nergiz Türkkal kardeşlerin sele kapılan otomobilde boğularak öldüğü olayda tutuklanan sürücü Tamer Demirtaş'ın ifadesi kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 06:40