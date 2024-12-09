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SON DAKİKA... İzmir’deki elektrik akımı faciasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz hayatını kaybetmişti: Olay yerinde ikinci keşif!
SON DAKİKA... İzmir’deki elektrik akımı faciasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz hayatını kaybetmişti: Olay yerinde ikinci keşif!
SON DAKİKA… İzmir'de temmuz ayında sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz (22) hayatını kaybetti. Mahkeme kararıyla bugün, olay yerinde yeniden keşif gerçekleştirildi. İnanç Öktemay'ın ailesinin avukatı Cenk Düzgüner'in olay yeri hakkındaki açıklamaları dikkat çekti: Bu herkesi yanıltır.
Giriş Tarihi: 09.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:17