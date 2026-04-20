SON DAKİKA… İzmir’deki kooperatif yolsuzluğunda çarpıcı detay! MASAK raporuna takıldı: 440 milyon lirayı kayınvalidesine göndermiş!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk bataklığına saplanan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlükler tek tek tespit edildi. Soruşturma kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 12 şüpheli tutuklanırken MASAK raporuna takılan detay bu kadar da olmaz dedirtti. Kooperatif skandalında inşaatı yapan CHP'li eski vekilin kardeşine ait şirketten, taşeron şirkete 440 milyon lira aktarıldığı, şirket sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir'in ise parayı kayınvalidesi Serap Özdemir'in hesabına gönderdiği tespit edildi. İşte skandalın detayları…