Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

SON DAKİKA... Dolandırıcılar hedefindeki kitleleri tuzağa düşürmek için akılalmaz yöntemlere imza attı. Son olarak sosyal medya üzerinden kendilerini ABD askeri olarak tanıtan dolandırıcılar, Yemen'de görev yaptıklarını ve Libya'nın ölen devrik lideri Kaddafi'nin paralarının kendilerinde bulunduğunu belirterek vatandaşları kandırdı. Paraları Türkiye'ye getirip paylaşma vaadinde bulunan dolandırıcılar İstanbul'da yaşayan Derya Y.'yi de dolandırdı. Sosyal medyadan kendisini ABD askeri olarak tanıtan dolandırıcının evlilik vaadiyle kandırdığı kadından, "Yemen'de zor şartlar yaşıyorum" bahanesiyle 123 bin TL aldığı ortaya çıktı! Kendisini ABD askeri olarak tanıtan 21 yaşında Nijeryalı için istenen ceza açıklandı.