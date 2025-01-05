Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

SON DAKİKA... Dolandırıcılar hedefindeki kitleleri tuzağa düşürmek için akılalmaz yöntemlere imza attı. Son olarak sosyal medya üzerinden kendilerini ABD askeri olarak tanıtan dolandırıcılar, Yemen'de görev yaptıklarını ve Libya'nın ölen devrik lideri Kaddafi'nin paralarının kendilerinde bulunduğunu belirterek vatandaşları kandırdı. Paraları Türkiye'ye getirip paylaşma vaadinde bulunan dolandırıcılar İstanbul'da yaşayan Derya Y.'yi de dolandırdı. Sosyal medyadan kendisini ABD askeri olarak tanıtan dolandırıcının evlilik vaadiyle kandırdığı kadından, "Yemen'de zor şartlar yaşıyorum" bahanesiyle 123 bin TL aldığı ortaya çıktı! Kendisini ABD askeri olarak tanıtan 21 yaşında Nijeryalı için istenen ceza açıklandı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:36
SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki kuaför Derya Y., Haziran 2023'te sosyal medyadan tanıştığı ve kendisini ABD'li bir asker olarak tanıtan Andrew Simone ile tanıştı. Yemen'deki ABD üssünde görev aldığını ileri süren Andrew Simone, emekliğinin yaklaştığını ve zengin olduğunu öne sürerek yakınlık kurmaya çalıştı.

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

Sohbetler sırasında aralarında bir güven bağı oluşturan Simone, evlenmek istediğini ve Türkiye'de yaşamak istediğini söylemeye başladı.

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

SÖZDE ABD'Lİ KOMUTAN İLE YAZIŞTI

Sözde asker, zor koşullarda çalıştığını, banka hesabına ulaşamadığı bahanesiyle genç kadından komutanına mail atmasını istedi. Derya Y., kendisine verilen ABD komutanın mailine durumu anlatıp Simone'nin zorluk çektiğini yazdı. İddiaya göre mailin diğer ucundaki komutan Simone'nin Yemen'den çıkmasında gerekli olan izin kağıdı için 2 bin Euro para yatırmasını istedi.

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

"KADDAFİ'NİN KAYIP PARALARIYLA TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Bunun üzerine Derya Y., toplamda 123 bin TL para gönderdi. Hemen ardından ise sözde asker 27 Haziran gününe ait bilet fotoğrafı atarak "İstanbul'a geliyorum" dedi. İddiaya göre ABD askeri gelirken yanında Kaddafi'ye ait milyonlarca dolar ile birlikte Türkiye'ye gelecekti.

SON DAKİKA... Kaddafi’nin kayıp paraları bende deyip tüm birikimini aldı: İşte dudak uçuklatan vurgunun detayları!

Uçuş günü geldiğinde genç kadın karşılama saati için internetten Yemen'den İstanbul'a uçak seferlerini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. O gün hiç uçuş olmadığını gören Derya Y., Andrew Simone mesaj attı ancak ulaşamadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA