Son dakika! Kadıköy'deki operasyonda şok detaylar: Özel kelime ile başlayan uyuşturucu pazarlığı! Zehir ağı böyle çözüldü
Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yapılan Narkotik operasyonunun detayları akıllara durgunluk verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylarca takip edip adım adım ortaya çıkardıkları zehir ağındaki pilavcı, takıcı ve kadın kuaförü görünümlü dükkanlar hayrete düşürdü. Zehir tacirlerinin gece kulüplerinde "şifreli sipariş" sistemi kurduğu, garsona şifreyi söyleyen müşterinin anında uyuşturucu pazarlığına oturduğu tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen dev operasyonda 75 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte operasyondaki akıl almaz detaylar...
Giriş Tarihi: 03.05.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 12:00