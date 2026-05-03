Son dakika! Kadıköy'deki operasyonda şok detaylar: Özel kelime ile başlayan uyuşturucu pazarlığı! Zehir ağı böyle çözüldü

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yapılan Narkotik operasyonunun detayları akıllara durgunluk verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylarca takip edip adım adım ortaya çıkardıkları zehir ağındaki pilavcı, takıcı ve kadın kuaförü görünümlü dükkanlar hayrete düşürdü. Zehir tacirlerinin gece kulüplerinde "şifreli sipariş" sistemi kurduğu, garsona şifreyi söyleyen müşterinin anında uyuşturucu pazarlığına oturduğu tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen dev operasyonda 75 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte operasyondaki akıl almaz detaylar...

Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 03.05.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.05.2026 12:00
Son dakika haberi! İstanbul'un gece hayatındaki en gözde yerlerini içinde barındırdığı Kadıköy'ün ışıl ışıl sokaklar, yüksek sesli müzik ve eğlencenin hiç bitmediği mekanlarda saklı zehir ağı aylar süren takiple deşifre edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin polisi atlatmak için kurduğu "esnaf ve şifre kalkanını" yerle bir eden tarihi bir operasyona imza attı.

ŞİFRELİ SİPARİŞ VE ÖZEL KELİME DETAYI

Soruşturmanın en can alıcı noktalarından birini, Narkotik polisinin aylarca süren takibi sonucu deşifre ettiği "şifreli satış" yöntemi oluşturdu. Eğlence mekanlarında uyuşturucu satışının ulu orta değil, son derece planlı bir sistemle yapıldığı ortaya çıktı.

Dosyaya yansıyan detaylara göre; kulübe eğlenmeye gelen bir kişi uyuşturucu almak istediğinde, gözüne kestirdiği herhangi birinden değil, bizzat mekanın garsonundan "sipariş" veriyordu.

Ancak bu sipariş menüdeki içeceklerden değil, önceden belirlenmiş gizli bir şifreden oluşuyordu. Garsonun yanına giderek kulağına bu şifreli cümleyi veya menüde olmayan o "özel kelimeyi" fısıldayan müşteri için sıradan hizmet bitiyor, uyuşturucu pazarlığı başlıyordu.

MÜŞTERİ KILIKLI TORBACILAR

Garsonla şifreli anlaşma sağlandıktan sonra devreye şebekenin diğer ayağı giriyordu. Torbacılar artık karanlık sokak aralarında beklemiyor, doğrudan eğlencenin merkezinde yer alıyordu.

Şık giyimli, bol para harcayan "VIP müşteri" kılığındaki uyuşturucu satıcıları, gece kulüplerinde özel stantlarda oturuyor ve garsonun yönlendirdiği "şifreli müşterilere" karanlıkta el çabukluğuyla zehir teslimatını gerçekleştiriyordu.

İş yeri çalışanları ile torbacıların bu şeytani ittifakı, Narkotik polisinin merceğinden kaçamadı.

PİLAV DEĞİL ZEHİR SATMIŞ

Polisin takibi, sadece kulüp içlerindeki şifreli sistemi değil, sokaktaki esnaf görünümlü paravanları da bir bir deşifre etti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise sokağın köşesindeki pilavcı dükkanıydı.

Seyyar bir araba değil; kepenkleri olan, içeride masaları bulunan, tabelalı, vergi levhalı bir işletme olan bu pilavcı, gece kulüplerinden çıkanların güya karınlarını doyurduğu masum bir duraktı.

Ancak görünürde tabak tabak pilav servis edilen bu dükkanın mutfağında aslında uyuşturucu trafiği yönetiliyordu. Eğlence dönüşü dükkana giren tanıdık müşterilere, hesap öderken veya sipariş verirken peçete aralarında uyuşturucu paketleri teslim ediliyordu.

TAKICIDA ZEHİR PAZARLIĞI

Şebekenin kamuflaj yeteneği gıda sektörüyle de sınırlı kalmadı. Dosyaya giren diğer ticari işletmeler arasında bir kadın kuaförü, bir bijuteri (takıcı) ve bir de tekel bayisi bulunuyordu.

Kadınların fön çektirmek veya takı almak için girdiği bu mekanların arka odaları ve çekmeceleri, torbacıların zulası haline gelmişti. Dışarıdan bakıldığında bölgenin saygın ve işlek esnafları gibi duran bu işletmeler, sokağın hareketliliğini kendilerine kalkan yaparak uyuşturucu ticaretini pervasızca sürdürdü.

DELİLLER TOPLANDI OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Narkotik polisinin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında işletme sahipleri, garsonlar ve VIP torbacıların da bulunduğu 104 şahıs adım adım delillendirildi. Çemberin iyice daralmasıyla birlikte, 116 şüpheliye yönelik operasyon için 25 Nisan'da düğmeye basıldı.

12 MEKANA BASKIN YAPILDI

Kadıköy'de 8 gece kulübü ve bahsi geçen 4 işletmeye (pilavcı, kuaför, bijuteri, tekel) eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği, dedektör köpeklerin katıldığı aramalarda mekanların gizli bölmelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

75 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 75 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Şifrelerle çalışan ve esnaf maskesinin ardına saklanan bu devasa zehir ağı, adalete teslim edilmiş oldu.

