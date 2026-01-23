SON DAKİKA… Kahramanmaraş’ta 5 günlük bebeğe şiddet! Vicdansız hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkındaki gerçeği ailenin avukatı açıkladı!

'BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR'

Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte" dedi.