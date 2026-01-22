SON DAKİKA… Kahramanmaraş’ta 5 günlük Deniz bebeğe acımasızca şiddet kamerada! Türkiye vicdansız hemşire Hazel Dırık’ı konuşuyor

SON DAKİKA… Kahramanmaraş'ta çekilen görüntüler Türkiye'nin vicdanını sızlattı… İddiaya göre Sema Bozoklar, 2021'de dünyaya getirdiği kızı Deniz Esin, hemşire şiddeti sonucu engelli kaldı! Vicdansız hemşire Hazel Dırık B.'nin Deniz bebeğe uyguladığı şiddet, güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı! Kan donduran olay bununla da kalmadı! Hastane yönetimi Deniz bebeğin gördüğü şiddeti aileden bile sakladı! Kızlarının hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığını belirten aile hukuk mücadelesi başlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu vicdansızlığın detayları!