Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'taki okul katliamının büyümesini kahraman aşçı Necmettin Bekçi önledi! İfadesi ortaya çıktı: Bıçağı bacağına doğru salladım...
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralamasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli'nin 2 çocuğu da aynı okulda okuyan Necmettin Bekçi isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi. 2 çocuğunun durumunun iyi olduğunu dile getiren Bekçi, 6'ıncı sınıfta okuyan oğlunun kendisini tuvalete saklanarak koruduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 16:00