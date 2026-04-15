SON DAKİKA! Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltında!
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 2 farklı sınıfa saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.04.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 17:04