Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

Son dakika haberi...Kamuya çalışmak isteyenler dikkat! Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayınlandı. Buna göre kamuya 32.024 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenleri sevindiren memur alımı ilanlarını peş peşe yayımlandı. İçerisinde Sağlık Bakanlığı, MSB, Jandarma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yer aldığı çok sayıda kurum astsubay, memur, uzman yardımcısı, müfettiş olmak üzere çok çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Peki personel alımı için KPSS gerekiyor mu? Memur alımı şartları ne? İşte memur alımı hakkında merak edilen kadro ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:57
SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

Son dakika haberleri...Kurumlar personel alımı ilanlarını duyurdu. İçerisinde Bakanlıklar, TSK, Jandarma, AFAD gibi çok sayıda kurumun yer aldığı 38 kamu kurumu 32.024 personel alımı gerçekleştirecek. Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği memur alımı ilanları dikkatlari üzerine çekerken detaylarda büyük merak konusu oldu. Peki memur alımı hangi kadrolarda gerçekleşecek? Hangi kurum personel alımı yapacak? İşte personel alımı ilanları:

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alacaklarını bildirdi.
İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.

Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak.

Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 25 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Ankara'da yapılacak sözlü sınav ile 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

13 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 41 MEMUR ALIMI YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı 41 konsolosluk ve ihtisas memuru alacağını duyurdu.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.

Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 8 SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesine 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 8 Ocak tarihinde başlayacak 15 Ocak tarihinde sona erecek.

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