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SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...
SON DAKİKA: Kamuya 32.024 personel alımı yapılacak! İşte memur alımı için merak edilen kadro ve detaylar...
Son dakika haberi...Kamuya çalışmak isteyenler dikkat! Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayınlandı. Buna göre kamuya 32.024 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenleri sevindiren memur alımı ilanlarını peş peşe yayımlandı. İçerisinde Sağlık Bakanlığı, MSB, Jandarma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yer aldığı çok sayıda kurum astsubay, memur, uzman yardımcısı, müfettiş olmak üzere çok çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Peki personel alımı için KPSS gerekiyor mu? Memur alımı şartları ne? İşte memur alımı hakkında merak edilen kadro ve detaylar...
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:57