SON DAKİKA: Kamuya binlerce memur alınacak! Kamu personel alımları ne zaman, hangi kadrolara alınacak?

2026 yılında kamu sektöründe görev almak isteyen adaylar, yayımlanan personel alım ilanlarını yakından izliyor. Bakanlıklar, belediyeler ve üniversitelerin yanı sıra Sağlık, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıkları farklı kadrolar için hazırlıklarını sürdürürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 3 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.Bu gelişmelerle birlikte adayların gözü, başvuru takvimi ve alım yapılacak pozisyonlara çevrilmiş durumda. Peki kamu personel alımları ne zaman başlayacak, hangi kadrolar için başvuru alınacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2025 08:53
2026 yılıyla birlikte kamu kurumlarında personel alım süreci devam ediyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanı sıra, bazı pozisyonlar için KPSS şartı olmadan başvuru yapılabilmesi adayların ilgisini artırıyor. Alım kontenjanları, başvuru koşulları ve sürece ilişkin ayrıntılar yakından takip edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son açıklamayla 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.İşte kamu personel alımlarına dair detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar için kamu alımları devam ediyor. Başvuru koşulları, ilgili pozisyon ve meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bin personel alımı yapılacak.

Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 28 Aralık 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak iki aşamalı yarışma sınavı ile 66 (Altmış Altı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna en fazla 15 (on beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemizin bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 60 (altmış) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLÂNI

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 3 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmî Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere (48) sözleşmeli personel alınacaktır.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esaslara ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan sahne üstü ve sahne gerisi grubunda görev yapmak üzere aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 27 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 6 Büro Personeli, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 14 Şoför ve 1 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.
REKABET KURUMU

Rekabet Kurumunda (Kurum) çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde toplam 40 (kırk) rekabet uzman yardımcısı alınacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında boş bulunan 20 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğünce (Genel Müdürlük) görevde yükselme sınavı düzenlenecektir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

