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SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

SON DAKİKA... Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:55
SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın beraatine karar verildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Dursun Acar ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

Cumhuriyet savcısı, sanık Dursun Acar'ın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti. Söz alan müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

İddianame ve mütalaanın ihtimaller üzerine yazıldığını düşündüklerini söyleyen sanık avukatları da Ibouanga'nın davranışlarının hayatın olağan akışıyla açıklanamayacağını savunarak, Dursun Acar için beraat kararı verilmesini ve tutukluluk halinin sona ermesini talep etti.

SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

Sanık Dursun Acar üzgün olduğunu belirterek, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Benim de kızım var. İlkokula giden torunum var. Kimseyi öldürmedim" dedi.

SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismara teşebbüs" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek, sanığın üzerine atılı tüm suçlar yönünden beraatine karar verdi.

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