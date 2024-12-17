Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!
SON DAKİKA... Karabük’te ölü bulunan Gabonlu Dina davasında karar: Şüpheli Dursun Acar beraat etti!
SON DAKİKA... Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Dursun Acar için mahkeme, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ayrı ayrı beraat karar verdi.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:55