SON DAKİKA | Karaman’da dehşet çiftliği! Kadir Sarıkavak’ın bağ evinin her yerinden kemikler fışkırıyor
Son dakika haberi: Karaman'da 15 yıl önce kayıplara karışan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'ın çiftliğinde inceleme başlatıldı. Aramalarda beton altına gömülü 23 adet kemik bulundu. Kemiklerin başka kişilere ait olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:11