SON DAKİKA | Karaman’da dehşet çiftliği! Kadir Sarıkavak’ın bağ evinin her yerinden kemikler fışkırıyor

İddianamede, Atlar'ın yine 2011 yılından beri kayıp olan Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheli olan Mustafa M. ve Bünyamin M.'ye ait çiftlikte, sonrasında ise Sarıkavak'a ait çiftlikte çalıştığı, Bekir Özkay ve Nermin Erkara ile ilgili konuşmalar duymuş olabileceği ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine yer verildi. Çiftlik evinde bulunan kemiklerin Bekir Özkay'a ait olup olmadığı araştırılacak.