Karanlık odada 120 saat! Kasım Garipoğlu'nun barmeni ünlü isimleri tek tek ifşa etti
Son dakika haberi: Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk itirafçı barmen Atilla Aydın'ın ardından barmen Ozan Kılıç da ifade verdi. Kılıç'ın anlattıklarına göre katılımcılar fuhuş ve uyuşturucu partilerinde madde kullanıyordu. Telefonlar kilitli dolaplarda saklanırken, bardak ve tabaklarda uyuşturucu kalıntıları görülüyordu.
Giriş Tarihi: 09.02.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 07:55