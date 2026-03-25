SON DAKİKA… Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan gözaltında: Kasım Garipoğlu’nun partisinde katılmışlar!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Hakan Sabancı, manken Didem Soydan, Kerim Sabancı ve eski manken Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaya ise SABAH ulaştı. Hakan ve Kerim Sabancı'nın firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan VIP isimler olduğu ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 25.03.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 12:53
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan son operasyonda aralarında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, manken Didem Soydan, oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, eski manken Güzide Duran'ın da bulunduğu 16 ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

14 GÖZALTI 2 YAKALAMA KARARI

16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas ile iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, manken Didem Soydan ve Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Hande Erçel vebir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE O İSİMLER

Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

GARİPOĞLU'NUN VIP KONUKLARI

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmen ve şoför olarak hizmet eden isimler savcılığa verdikleri ifadelerinde partiye katılan çok sayıda ismi itiraf etmişti.

Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti. Partilere katılan isimler arasında Sabancı Ailesi veliahtlarından Hakan Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.

İŞTE KASIM GARİPOĞLU'NUN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİSİNE KATILAN İSİMLER

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı,

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler:

Didem Soydan

Hande Erçel

Burak Elmas

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Fikret Orman

Güzide Duran