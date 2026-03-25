SON DAKİKA… Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan gözaltında: Kasım Garipoğlu'nun partisinde katılmışlar!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Hakan Sabancı, manken Didem Soydan, Kerim Sabancı ve eski manken Güzide Duran dahil 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaya ise SABAH ulaştı. Hakan ve Kerim Sabancı'nın firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan VIP isimler olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 12:53