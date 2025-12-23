Trend
SON DAKİKA | Kasım Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay itiraf etti: Yalıda ünlülere tabak tabak uyuşturucu
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında aranan işadamı Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay itirafçı oldu.Ahmet Akçay, Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısı ve yatında 15 günde bir düzenlediği partilere katılan ünlü isimlere tabak içerisinde uyuşturucu madde servis edildiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 06:34