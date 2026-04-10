Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Gazze’den sonra şimdi de Lübnan! Katil Netanyahu’ya ‘soykırım’ tepkisi: Bu firavunu BM’den atın

SON DAKİKA… ABD ile birlikte İran'ı hedef alan İsrail'i ateşkes bile durdurmadı. Lübnan'da sivil katliama devam eden katil Netanyahu ile ordusuna tüm dünyadan tepki yağdı. Sosyal medyada tek ses olan milyonlar, "Bu firavunu BM'den atın" çağrısı yaptı.

EMİNE KAVASOĞLU
Giriş Tarihi: 10.04.2026 06:44
Yaptıkları hiçbir katliamın hesabı sorulmayan İsrail savaşa doymazken dünyadan siyonist rejime öfke büyüyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapan, Suriye, Lübnan, Yemen, Katar, İran, Filistin topraklarına saldıran İsrail bu kez Washington- Tahran hattındaki ateşkesi bombalıyor.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin açıklandığı çarşamba günü Lübnan'da 254 kişiyi daha katleden İsrail'e sosyal ağlarda binlerce kişi "Dünya artık bu katilleri durdursun" şeklinde tepkiler gösterdi. Lübnan'a saldırılarına dün de devam eden terör devleti İsrail için ayrıca "İran ateşkesine cevaplarını yine katliamla verdiler. Lübnan'daki saldırılar İsrail'in barıştan anlamadığını gösteriyor" denildi.

Çok sayıda paylaşımda ise "Firavun devleti İsrail'i Birleşmiş Milletler'den atın" tepkileri gösterildi.

ATEŞKES LÜBNAN'I DA KAPSAMALI

Öte yandan Avrupa Birliği'nin yanı sıra İspanya, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerden de İsrail'e tepkiler geldi. "Ateşkes anlaşması Lübnan'ı da kapsamalı" çağrısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bir kez daha savaş suçları ile övündü. Lübnan'daki saldırıları hakkında Hizbullah üyelerini kasteden Netanyahu açıkça "Ailelerini de öldürüyoruz" diyerek övündü.